وفاة  13 طفلا دهسا تحت الأقدام في مدرسة كينية

(المستقلة) ممدوح سليمان/ لقي 13 طفلا مصرعهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين، الاثنين، لأسباب غير معروفة، في مدرسة ابتدائية فى كاكاميغا غربي كينيا، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية.

وقال ديفيد كابينا، قائد شرطة المدينة من موقع المأساة للصحافة: “لقد فقدنا 13 طفلا في هذا التدافع وآخرون في المستشفى بسبب الإصابات”، بحسب سكاي نيوز عربية.

وتابع: “فتحنا تحقيقا لتحديد ما حدث بالضبط”. وقع الحادث حوالي الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي ( 02:00ً ت غ) عندما غادر طلاب مدرسة كاكاميغا الابتدائية المدرسة. ثم حدثت حالة من الذعر لأسباب غير معروفة حاليا.