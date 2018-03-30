وفاة نجمة (Prison Break) أثر نوبة قلبية

(المستقلة)..توفيت الممثلة الأميركية دوشون مونيك براون عن عمر ناهز 49 عاماً، اثر إصابتها بنوبة قلبية مفاجأة.

وتم نقل ونجمة مسلسل Prison Break إلى المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن عانت من آلام في الصدر، ولكنها توفيت بعد أيام قليلة من إعادتها إلى المنزل.

وقالت ناطقة باسم مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كوك لصحيفة “شيكاغو تريبيون”، إن براون توفيت في مستشفى سانت جيمس أولمبيا الميداني في شيكاغو يوم الجمعة، وذكرت الصحيفة أنه لم يتم الكشف عن سبب الوفاة الدقيق رسميا”ً.

واشتهرت براون بدورها في فيلم “شيكاغو فاير” بشبكة إن بي سي، بالإضافة إلى دور الممرضة “كاتي ويلش” من 2005 إلى 2007 في Prison Break.