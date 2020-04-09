وفاة ممثل أميركي جديد بفيروس كورونا

المستقلة /توفي الممثل الأمريكي، جاي بينيديكت، عن عمر 68 عاما، بعد الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، الاثنين، أن بينيديكت توفي السبت 4 نيسان الجاري، بحسب ما أعلنت الوكالة التي تدير أعماله.

وولد جاي بينيديكت في بوربانك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لكنه انتقل إلى أوروبا في ستينيات القرن الماضي، وأمضى معظم حياته العملية في المملكة المتحدة.

ونال جاي بينيديكت شهرته كونه أحد أبطال المسلسل التلفزيوني “إمرديل”، إلى جانب مشاركته في أفلام شهيرة وناجحة، منها “ذا دارك نايت رايسز” للمخرج كريستوفر نولان من إنتاج 2012، وهو الفصل الأخير من مشوار البطل “باتمان”، إلى جانب فيلم الخيال العلمي “Aliens” إنتاج 1986 ومن إخراج جيمس كاميرون.

وتأتي وفاة جاي بينيديكت بعد وفاة ممثل أمريكي آخر هو مارك بلوم، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك في 27 آذار.

وتوفي مارك بلوم عن 69 عاما، ومن أشهر أعماله الفنية فيلم “Desperately Seeking Susan” من بطولة مادونا.