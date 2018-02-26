وفاة ملاكم بريطاني بعد فوزه بالمباراة

(المستقلة)..لفظ الملاكم البريطاني سكوت ويستغارث أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد فوزه في نزالٍ مؤهلٍ لنهائي إحدى البطولات الإنكليزية أمام مواطنه ديك سبيلمان بمدينة دونكاستر الإنكليزية.

وحسب صحيفة The Guardian البريطانية فقد انهار الملاكم فئة وزن خفيف الثقيل، البالغ من العمر 31 سنةً، في غرفة خلع الملابس الخاصة به، في مركز The Dome الرياضي، السبت 24 فبراير/شباط 2018، بعد انتصاره بالنقاط على سبيلمان في النزال الذي استمر 10 جولات.

وغرَّد ستيفي بول، متعهد الملاكم الراحل، على “تويتر”، قائلاً: “أن تنظم عرض ملاكمة وترعى رجلاً شاباً يفقد حياته وهو يؤدي عملاً يحبه، ليس لديّ ما أقوله حيال الأمر. فلترقد في سلام يا فتى، وتعازينا لعائلتك وفريقك، كانت من أصعب الأيام التي مررتُ بها”.

وتلقى ويستغارث ضربة عنيفة في النزال، لكنَّه أنهاه منتصراً، وبدا أنَّه يتألم في أثناء مشاركته بمقابلات ما بعد المباراة، ثم شعر بالإعياء؛ ما أدى إلى إلغاء باقي نزالات هذه الليلة.

ورثى سبيلمان، خصم الملاكم الراحل، ويستغارث على “تويتر”، قائلاً: “أشعر بالحسرة ولا أجد ما أقوله. سأستمر في الصلاة لعائلة سكوت والمقربين منهم. ارقد بسلام يا صديقي”.

وكان ويستغارث، الذي كان يُعد المرشح الأقل حظاً في نزاله مع سبيلمان، يملك 6 انتصارات، وخسارتين، وتعادلاً في سجله قبل هذا النزال.