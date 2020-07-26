وفاة مقدم البرامج الأميركي ريجيس فيلبن

توفي مقدم البرامج الأمريكي، ريجيس فيلبن، صاحب التاريخ الطويل مع التلفزيون الأمريكي، عن عمر يناهز 88 عامًا، حسب بيان لعائلته، السبت.

وقال بيان عائلة فيلبن: “نشعر بحزن عميق لمشاركة وفاة حبيبنا ريجيس فيلبن الليلة الماضية لأسباب طبيعية، قبل شهر واحد من عيد ميلاده الـ89”.

وأضاف البيان: “عائلته وأصدقاؤه ممتنون إلى الأبد للوقت الذي قضيناه معه – بسبب دفئه، وروح الدعابة الأسطورية، وقدرته الفريدة على تحويل كل يوم إلى شيء يستحق الحديث عنه”.

وريجيس فيلبن ساحب أكبر عدد ساعات جرى تسجيلها أمام الكاميرا في تاريخ التلفزيون الأمريكي