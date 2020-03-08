وفاة مصاب بفيروس كورونا في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الاحد، عن وفاة مصاب بفيروس كورونا ظهرت عليه الاصابة موجبة يوم ٨ من شهر اذار.

وقال بيان الدائرة ان المصاب قد توفى امس ليلاً بعد ساعة واحدة من وصوله الى طوارئ مستشفى الشهيد الصدر التعليمي وكان بحالة صحية حرجة جدا ومتأخرة جدا.

وأضاف اشتبه الفريق الطبي باصابته بالفايروس وتم اجراء كافة الاجراءات العلاجية الطارئة والساندة لانقاذ الحياة واتخاذ الاحتياطات الوقائية الضرورية لمنع العدوى.

ونوه البيان الى ان المتوفى كان مسافرا إلى جمهورية ايران ودخل العراق يوم ٢٧ شباط الماضي عن طريق مطار بغداد الدولي، داعيا المواطنين الكرام التحلي بالمسؤولية الشرعية والقانونية والأخلاقية و التبليغ عن الحالات المشتبه بها ونقلها بأسرع وقت ممكن إلى المؤسسة الصحية القريبة.

وأكد ضرورة إعطاء المعلومات الكاملة عن حاله المريض وسفره إلى اي دولة حفاظاً على أرواح المرضى والمشتبه بهم وملامسيهم وأهالي المحافظة..