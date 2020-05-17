وفاة مصابة بفايروس كورونا وتسجيل 16 اصابة جديدة في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت صحة كربلاء ، مساء الاحد ، تسجيل وفاة الحالة الثامنة لمصابة بفايروس كورونا في المحافظة .

وقال مدير اعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) سجلت دائرة صحة كربلاء حالة الوفاة الثامنة بفايروس كورونا لمريضة بعمر 75 عاما من سكنة منطقة حي العامل “.

وأضاف إن “المتوفية كانت بحالة صحية حرجة من امراض مزمنة ، ووضعت خلال فترة رقودها في ردهة الحميات ( الحياة ) لانعاش المصابين في مدينة الامام الحسين عليه السلام ، تحت اجهزة التنفس الاصطناعي “.

يذكر إن كربلاء شهدت اليوم الاحد ، تسجيل 16 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفايروس كورونا في المحافظة

وقال مدير اعلام الصحة لــــ ( المستقلة ) إن “الإصابات المنوه عنها في البيان الوزاري لهذا اليوم ، كانت موزعة بواقع ( 7 ) منتسبين من ملاكات مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية ، بضمنهم طبيبة تعمل في ردهة العزل الطبي “.

وأشار الى إن “الحالات الأخرى ، فهي بواقع ( 4 ) مواطنين وافدين من خارج العراق ومن المحجورين صحيا ، و( 3 ) ملامسين لحالات موجبة سابقا ، ومن المحجورين صحيا أيضا ، و( 2 ) حالة راجعوا مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية ، وبعد أخذ العينات لهم وإرسالها للفحص المختبري ، جاءت نتائجها موجبة “.

ودعا المواطنين إلى ضرورة التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية ، بضمنها الإلتزام بحظر التجوال والإرشادات التوعوية والتثقيفية لضمان سلامتكم من الإصابة بالفيروس الوبائي “.