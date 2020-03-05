وفاة مستشار وزير الخارجية الإيراني «حسين الإسلام» بعد إصابته بـ ‎كورونا

المستقلة /وفاة مستشار وزير الخارجية الإيراني «حسين الإسلام» بعد إصابته بـ ‎كورونا. يتبع..

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