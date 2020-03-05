وفاة مستشار وزير الخارجية الإيراني «حسين الإسلام» بعد إصابته بـ كورونا في مارس 5, 2020 أشترك و تابع الاخبار العاجلة على تطبيق تيليجرام المستقلة /وفاة مستشار وزير الخارجية الإيراني «حسين الإسلام» بعد إصابته بـ كورونا. يتبع.. ايرانحسين شيخ الاسلامكورونا شارك الخبر WhatsAppTelegramViberFacebookTwitter التعليقات مغلقة. كورونا الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ... + + كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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