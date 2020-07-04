(المستقلة)..اعلن اليوم السبت عن وفاة مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم، الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني، عن عمر ناهز 82 عاماً.

وولد الشيخ محمد الكسنزاني عام 1938 في قرية كربجنة، التابعة لناحية سنكاو، التابعة لمحافظة السليمانية، وبعد وفاة والده الشيخ عبدالكريم، تم اختياره مرشداً للطريقة.

وكانت حالة الشيخ محمد الصحية، قد ساءت جداً، مطلع شهر شباط الماضي، حيث تم نقله للعلاج في أميركا.

ومن المقرر ان ينقل جثمان الراحل الى إقليم كردستان بطائرة خاصة برفقة أكبر أبنائه نهرو، الذي من المقرر أن يخلف والده في قيادة الطريقة القادرية في كسنزان.

ونعى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي الراحل قائلا انه “رهن حياته من اجل خدمة العراق وشعبه الكريم، وكان له ابرز الاثر في تقوية نسيجنا المجتمعي واشاعة روح الاخوة والتسامح بين ابناء الوطن الواحد، فضلاً عن مواقفه الوطنية، فسطّر مسيرةً حافلةً على الصعيدين السياسي والاجتماعي” .

كما عزى رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، بوفاة الشيخ محمد الشيخ عبدالكريم الكسنزاني.