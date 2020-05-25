وفاة مذيعة مصرية في حادث مأساوي

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة المذيعة شيرين جمال إثر تعرضها لحادث سير على الطريق الدائري، وذلك بعد شهرين من رحيل والدتها.

وكتب أحد أصدقاء شيرين قائلا: “الزميلة والصديقة صاحبة القلب الطيب شيرين جمال في ذمة الله، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، ربنا يرحمك يا شيرين ويغفرلك ويرزقك الفردوس الأعلى”.

في مارس 2020، أعلنت شيرين جمال عن وفاة والدتها وظلت على مدار الشهرين تكتب رثاء عن رحيلها تكشف من خلاله عن معاناتها من الحزن على فراق أمها، وجاء آخر رثاء كتبته الراحلة بعنوان “ما بعد الهلاك”، عبرت فيه عن ألمها النفسي وشعورها بالوحدة والاكتئاب بعد رحيل والدتها.

كما حرصت المذيعة شيرين جمال على المشاركة في “تحدي الخير” الذي انطلق من أجل مواجهة فيروس كورونا، ونشرت فيديو تعلن فيه تكفلها بعدد من الأسر المتضررة من جراء الوباء، وتحدت الإعلامية بسمة وهبة والكابتن أحمد شوبير والمذيع محمد ترك.