وفاة مذيعة العربية نجوى قاسم

(المستقلة).. توفيت صباح اليوم الخميس الإعلامية في قناة “العربية” نجوى قاسم في مسكنها بمدينة دبي الاماراتية، عن عمر ناهز 52 عاما.

واعلنت رفيقتها وزميلتها ديانا مقلد عن وفاة نجوى القاسم بتغردية على حسابها في موقع تويتر جاء فيه “نجوى رفيقة البدايات في التسعينيات، سكت قلبها في منزلها في دبي”.

وقالت:”نجوى اعلامية مكافحة كانت تعطي بسخاء وكرست حياتها كلها لعائلتها ومحبيها وكانت متفانية في عملها حتى اللحظة الاخيرة… خبر حزين جدًا وصادم جدًا جدًا”.

وشكّل خبر وفاة قاسم صدمة في الوسط الإعلامي الذي عبّر عن حزنه الشديد لرحيل صاحبة الكلمة الحرّة والخبرة الطويلة في المجال الإعلامي.

من جهتها، نعت الإعلامية ناديا بساط في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، قاسم بالقول:”نجوى قاسم في ذمة الله”.

وكانت قاسم غرّدت ليلة رأس السنة على حسابها عبر “تويتر”، متمنيةً الخير للبنان وللجميع.

وكتبت:”يا رب عام خير على الجميع يا رب.. ويا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان”.

وقاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية على قناتي العربية والعربية الحدث.غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان وعملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.

في العام 2006، حصلت قاسم على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت.

وسميت على موقع قناة العربية بـ “قطعة الكريستال” وسمتها جريدة الرياض السعودية بـ “المراسلة الحربية”.

وفي العام 2011، تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس، وحصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.