وفاة مدير مستشفى “ووهان” بسبب كورونا والصين تسجل تحسنا طفيفا

(المستقلة)… اعلن التليفزيون الرسمي الصيني وفاة مدير مستشفى مدينة ووهان بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وعلى صعيد نفسه أعلنت السلطات الصينية، أن عدد الوفيات بفيروس “كورونا” داخل البلاد ارتفع إلى 1868 شخصا بنهاية يوم الاثنين، وذلك بزيادة 98 حالة مقارنة باليوم السابق.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنه تم تسجيل 1886 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا” أمس الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72436 شخصا، معظمهم في مقاطعة هوبي وسط البلاد، بؤرة انتشار الفيروس، حيث بلغ عدد الإصابات 59989 شخصا، بزيادة 1807 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب لجنة الصحة بالمقاطعة.

كما سجل معظم الوفيات في هوبي أيضا، حيث وصلت حصيلة أمس إلى 93 حالة وفاة، منها 72 حالة في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة.

وتشير البيانات الرسمية إلى انخفاض تدريجي في معدلات انتشار الفيروس وعدد الوفيات الجديدة على مدى الأيام الأخيرة، حيث تم تسجيل 2641 حالة إصابة، و143 حالة وفاة خلال يوم الجمعة، و2009 إصابات و142 وفاة يوم السبت، و2048 إصابة و105 وفيات يوم الأحد.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه رغم وجود هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أنه لا تزال كل السيناريوهات مطروحة عن جهة تطور الوباء. (النهاية)