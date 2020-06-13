وفاة مدرب عراقي بكورونا

أُعلن في العاصمة بغداد، الجمعة، عن وفاة علي هادي مدرب منتخب ناشئي العراق السابق لكرة القدم، وفريق زاخو عن عمر ناهز 53 عاما، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت الهيئة المؤقتة المكلفة للإشراف على مهام الاتحاد العراقي، المدرب الراحل، في بيان جاء فيه: “تتقدم الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم بأحر التعازي إلى الوسط الرياضي لوفاة المدرب علي هادي بعد إصابته بفيروس كورونا”.

ويُعدّ هادي من أبرز مدافعي فريق الزوراء، أحد أشهر فرق العاصمة، وساهم بحصوله على لقب الدوري في 4 مرات واعتزل اللعب في نهاية التسعينيات ليتجه إلى عالم التدريب.

وعُرف الراحل مع شقيقه الدولي السابق حمزة هادي، مدافع فريق القوة الجوية السابق، بصلابتهما الدفاعية أثناء مشوارهما مع الفرق في مسابقة الدوري العراقي.

ونعى المدرب الراحل أيضا، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي وعدد كبير من الأندية العراقية.

أشرف المدرب الراحل علي هادي، على تدريب عدد من الفرق العراقية، أبرزها القوة الجوية والطلبة قطبا المسابقة المحلية، وعمل مدربا لمنتخب ناشئي العراق وأخيرا مع فريق زاخو الذي أشرف على تدريبه في أكثر من موسم.