وفاة متظاهر نتيجة المواجهات في طرابلس

(المستقلة).. توفي متظاهر لبناني متأثرا بجراحه بعد الاشتباكات التي شهدتها مدينة طرابلس بين المتظاهرين والجيش.

ونعت الشابة فاطمة فؤاد في منشور على صفحتها عبر “فايسبوك”، شقيقها الذي قضى في مواجهات طرابلس أمس.

وكتبت: “استشهد أخي فواز فؤاد السمان 26 عامًا، متأثراً بجراحه نتيجة رصاصة حية خلال مواجهات الثوار مع الجيش أمس في طرابلس”.

وأدت الإشتباكات التي وقعت بين الجيش اللبناني والمحتجين إلى جرح نحو 39 شخصًا بين مدنيين وعسكريين.

وتشهد المدينة هدوءا حذرا وحركة سير خجولة جدا، وسط انتشار واسع لوحدات الجيش وعناصر قوى الامن الداخلي في شوارع المدينة كافة، وتقوم عناصر الجيش بمداهمات عدة لتوقيف المخلين بالامن، بخاصة الذين احرقوا الية تابعة له وحطموا واجهات المصارف والقوا القنابل الحارقة على الصرافات الالية.