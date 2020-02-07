وفاة متظاهر متاثرا بأصابته باحداث جسر الزيتون

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..توفي متظاهر ، مساء امس الخميس ، متاثرا باصابة تعرض لها في مواجهات الامن والمحتجين اثناء محاولة فض اعتصام جسر الزيتون في الناصرية قبل اكثر من شهرين .

واصيب المتظاهر عباس كاظم بإطلاقات نارية عدة في منطقة البطن والصدر ارقدته في المستشفى الفترة الماضية ، خضع خلالها لعملية جراحية الا انه بقي بحاجة الى عملية جراحية ثانية كبرى ، واثناء اجراء العملية حدثت له مضاعفات ادت الى وفاته .

وتم تشييع جثمان الشهيد في ساحة الحبوبي مركز اعتصام محافظة ذي قار ، بمشاركة المئات من المعتصمين .