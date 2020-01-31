وفاة متظاهر عراقي متأثرا بإصابته.. وهدوء بساحات الاعتصام

المستقلة / توفي متظاهر في محافظة الواسط جنوبي العراق، متأثرا بإصابته برصاص قوات الأمن خلال مواجهات الثلاثاء الماضي، في حين شهدت ساحات الاعتصام اليوم الجمعة هدوءا دون تسجيل لأي احتجاجات، وسط ترقب الشارع لانتهاء مهلة الرئيس برهم صالح من أجل توافق الكتل البرلمانية على تسمية رئيس حكومة.

وقال مصدر أمني عراقي إن متظاهرا توفي في المستشفى في مدينة الكوت، متأثرا بإصابته بالرصاص قبل ثلاثة أيام، عندما أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين في ساحة التظاهر وسط المدينة.

وأضاف المصدر أن متظاهرين آخرين ما يزالون يتلقون الرعاية الطبية في المستشفى، إثر إصابات خلال مواجهات جرت الثلاثاء الماضي.

ومنذ السبت الماضي، تشن قوات الأمن حملة منسقة لتفريق المتظاهرين في ساحات يعتصمون بها منذ أشهر، في مسعى لإنهاء الاحتجاجات، وذلك باستخدام القوة المفرطة بما فيها إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات.

وجاء هذا التحرك المفاجئ بعد ساعات من انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الساحات، إثر إعلان الأخير سحب دعمه من الحراك الشعبي.

يذكر أن مهلة الرئيس العراقي برهم صالح، تنتهي اليوم الجمعة، للكتل البرلمانية من أجل التوافق على تسمية رئيس للحكومة، مهددا باختيار شخصية، وبحسب التسريبات قد يكون رئيس جهاز المخابرات الوطني الحالي مصطفى الكاظمي المقصود، وفق مصدر لـ”عربي21″.