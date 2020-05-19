وفاة مالك قنوات ART  السعودي “صالح كامل”

(المستقلة)..توفى مساء امس رجل الأعمال السعودي المعروف “صالح كامل”

و صالح عبد الله كامل رجل أعمال سعودي وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART ” راديو وتلفزيون العرب“، ولد عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء.

جاء اسمه ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2017 حيث بلغت ثروته 2.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة 936 على الصعيد العالمي. كما أن له استثمارات في العديد من الدول. حيث يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وفي نحو 45 دولة حول العالم.

يرأس مجلس إدارة “مجموعة دله البركة” التي تشمل مجموعة شركات منها: البركة للاستثمار والتنمية، مجموعة البركة المصرفية، مجموعة التوفيق المالية، عسير، الشركة الإعلامية العربية وشركة مسك الإعلامية العربية، راديو وتلفزيون العرب(ART)، شركة مجموعة دلة، شركة دلة للتنمية العقارية والسياحية، شركة درة العروس وغيرها، وهو يرأس مجلس إدارة الغرفة التجارية الإسلامية ولجنة المشاركين في محفظة البنوك الإسلامية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للزكاة وهو عضو بمجلس أمناء كل من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، مؤسسة الفكر العربي والمؤسسة العربية للإعلام.

تشمل المنشآت غير الربحية التي أقامها الشيخ صالح كامل مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيزفي جدة، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر في مصر ومركز جدة للعلوم والتكنولوجيا في جدة.

وكان يملك قناة (Art sport) الرياضية التي باعها لاحقاً لشبكة قنوات الجزيرة بمبلغ 2 مليار و750 مليون دولار، لكنه ندم على بيعها لاحقا قائلاً: “ترك مجال الإعلام الرياضي كان غلطة، وخسرت فيه الكثير”.

وكان شريكاً لرجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم في قناة MBC عند تأسيسها في لندن.

ورأس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وعضوية الهيئة الاستشارية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .

وآخر زوجات صالح كامل هي الممثلة المصرية صفاء أبوالسعود، التي عملت لسنوات في قنوات ART، وأنجب منها ثلاثة أبناء وله أبناء من زواج سابق.