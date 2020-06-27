وفاة قائد في الجيش العراقي اثر اصابته بفيروس كورونا

(المستقلة)… أعلن الجيش العراقي وفاة أحد قادته إثر اصابته بفيروس كورونا.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها تلقته (المستقلة)… اليوم السبت “ببالغ الحزن والأسى تلقينا اليوم نبأ وفاة المغفور العقيد (سعد علي خميس اليساري) امر الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة اثناء اجازته الدورية نتيجة اصابته بفيروس كورونا”.

وأوضحت أن “هذا الضابط كان من خيرة الآمرين المخلصين الشجعان وعمل بمنتهى الامانة والإخلاص وقد كرس حياته من أجل خدمة العراق والدفاع عنه”. (النهاية)