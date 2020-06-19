وفاة قائد عمليات بغداد

(المستقلة)…توفي قائد عمليات بغداد، الجمعة، بعد تأزم وضعه الصحي إثر تعرضه لنزيف في الدماغ.

وقال مصدر مطلع لل(المستقلة)… أن اللواء الركن عبد الحسين التميمي توفي اليوم في تركيا بعد أن نُقل لها إثر وعكته الصحية.

وتعرض التميمي لعارض صحي تسبب بنزيف بالدماغ في الـ٢٥ من ايار مايو الماضي، نقل على إثره إلى تركيا للعلاج بعد تدهور حالته.

وعقب ذلك تسلم الفريق الركن قيس المحمداوي قيادة عمليات بغداد

من جانبها نعت قيادة العمليات المشتركة رحيل التميمي“، وقال إنه ”كان قائد مهني…، وتصدى للمسوولية في مواقع مختلفة لمكافحة الإرهاب وبناءً الجيش بعد العام 2003“. (النهاية)