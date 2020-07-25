وفاة فنان لبناني كبير

أفادت مصادر مقربة لـRT بوفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى بارتفاع حرارة وضيق في التنفس.

وقالت المصادر إن الفنان على الأغلب توفي بمضاعفات كورونا ولكنها لم تؤكد المعلومة لأنها من اختصاص الفريق الطبي المعالج بحسب رأيها.

وكان مروان محفوظ رائدا مع الرحابنة وشارك في مسرحيات كثيرة منها سهرية التي ما تزال في ذاكرة الكثيرين، كما تابع تعاونه مع زياد الرحباني الذي لحن له العديد من الأغنيات.

غنى مروان محفوظ للعديد من كبار المؤلفين والملحنين، نذكر منهم: الأخوين رحباني، زياد الرحباني، وديع الصافي، فيلمون وهبي، إلياس رحباني، سهيل عرفة، جوزيف أيوب، عبد الفتاح سكر، وغيرهم..

ومن الشعراء: الأخوين رحباني، موسى زغيب، عبد الجليل وهبي، عيسى أيوب، بطرس ديب، غسان مطر.

أما في السينما، إشترك مروان محفوظ في فيلم الأخوين رحباني “سفر برلك” وقام ببطولة فيلم “فتيات حائرات” مع الممثلة إغراء.

وكان الحفل الأخير للفنان مروان محفوظ على خسبة مسرح دارالأوبرا السورية بدمشق في 23 حزيران 2020.

يذكر أن اسم الراحل الحقيقي هو أنطوان ولكن وديع الصافي هو من اختار له هذا الاسم.