وفاة فنان بحريني شهير بسكته قلبية

المستقلة / توفي الفنان البحريني علي الغرير اليوم عن عمرٍ يناهز الـ 47 سنة، وذلك إثر سكتة قلبية حادة.

وكانت آخر تغريدات الفنان البحريني على “تويتر”، تقيدم تعزيته للشعب العماني برحيل السلطان قابوس، إلا أن الموت لم يمهله كثيرًا.

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تأثرهم بخبار الوفاة المفاجئ، مقدمين عبر وسم “علي_الغرير” تعازيهم لأهل الفنان الراحل، مؤكدين على حبهم لفنه وتمثيله.

ويعتبر علي الغرير من الفنانين القلائل الذين تربطهم علاقة قوية مع جميع نجوم الوسط الفني والإعلامي.

كما يعتبر الغرير من أشهر الممثّلين في البحرين والخليج العربي من خلال أدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التلفزيونية ومن أبرزها مسلسل سوالف طفاش.

ويلقى الغرير شهرة كبيرة لدى الأطفال من خلال الأدوار الكوميدية التي أدّاها في مسلسلات وأفلام “سواف طفاش” بمعية الفنان خليل الرميثي، حيث شكلا ثنائيًا محبوبًا ومميزًا.

يشار أن الفنّان الغرير من مواليد 30 أيلول 1972م، ودخل عالم التمثيل منذ أن كان في الثامنة عشرة من عمره من خلال مسلسل “رحلة العجائب” في العام 1990م.

وشارك الغرير في أكثر من 50 مسلسل بحريني وخليجي خلال مسيرةٍ امتدّت حوالي 30 عامًا، وكان آخر أعماله مسلسل “قديمك نديمك”، “ناوي المرتاحين”، وبأدواره الدرامية في “دمعة عمر”، “سعدون”، “قيود الزمن”.

كما كان له ظهور مسرحي من خلال عدة مسرحيات محليّة وخليجية، أبرزها عنبر و11 سبتمبر، وناسة، صرخة الرعب.

وشارك أيضا في التمثيل السينمائي عبر عدد من الأفلام التي عُرضت في دور السينما بالبحرين والخليج وكان أبرزها “سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا” في العام 2016، و “طفاش والأربعين حرامي” في 2017، وآخرها “طربال رايح جاي” في العام 2018.