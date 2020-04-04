وفاة عنصر امني متاثرا بجراحه في مواجهات الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. توفي عنصر امني من قوات سوات متاثرا بجراح اصيب بها في مواجهات ، يوم امس الجمعة ، في مدينة الناصرية بين الامن ومعترضين على فرض حظر التجوال الصحي .

وقال مصدر ان ” احد المنتسبين في قوة سوات الامنية توفي اثر تعرضه الى ضرب بالحجارة في صدامات حدثت بين معترضين على حظر التجوال وقوات الامن ، ادى الى حدوث نزف داخلي تسبب بوفاته “.

واشار الى ” قيام الاجهزة الامنية ، صباح اليوم ، بتشييع جثمانه تشييعا رسميا “.

يذكر ان مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ، شهدت ، مساء امس الجمعة ، مواجهات بين متظاهرين معترضين على حظر التجوال وقوات الامن ، اسفرت عن وفاة احد المتظاهرين وجرح ثمانية اخرين .