وفاة طبيب في كربلاء بفيروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، مساء الاثنين ، عن وفاة رئيس أطباء ممارسين في شعبة الكلية الصناعية في مدينة الإمام الحسين الطبية “.

وقال مصدر طبي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الدكتور عادل السباح ، توفي اليوم ، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا “. وأضاف إن “دائرة الصحة نعت رحيل السباح ” .

ومن جانب أخر أوضح المصدر الطبي ، إن “كربلاء سجلت اليوم 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا مؤكدة مختبريا ، وشفاء 81 حالة ووفاة 4 مصابين بالفيروس حسب بيان وزارة الصحة المشار الى اليوم الاثنين “.