وفاة طبيب اخصائي الجملة العصبية في كربلاء بفيروس كورونا

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن وفاة أخصائي جراحة الجملة العصبية في مدينة الإمام الحسين (عليه السلام ) بعد إصابته بفيروس كورونا .

وقال مصدر طبي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “صحة كربلاء نعت الدكتور محمد القرعاوي ، اخصائي الجملة العصبية ، الذي فارق الحياة فجر اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا “.

وأضاف إن “القرعاوي فارق الحياة ، أثناء تأدية واجبه الإنساني الوطني ، ليلتحق بركب شهداء خط الصد الأول في ملحمة الدفاع عن وطنهِم وشعبهِم ضد هذا الوباء اللعين “.