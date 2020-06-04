وفاة ضابط عراقي رفيع بسبب «كورونا»

توفي ضابط رفيع في الشرطة الاتحادية الأربعاء، جراء إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

ونعى إعلام مديرية شرطة الطاقة، العميد ردام محمد ويس في بيان جاء فيه:

«بقلوب مؤمنة يعتصرها الألم والحزن تنعى المديرية العامة لشرطة الطاقة وعلى رأسها المدير العام اللواء غانم الحسيني عائلة وذوي المغفور له العميد ردام محمد ويس المنسوب إلى مديرية شرطة نفط الوسط الذي وافاه الأجل اليوم على أثر إصابته بفيروس كورونا».

وسجل العراق خلال اليومين الماضين أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد.