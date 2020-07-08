وفاة صاحب أشهر صورة بهجوم 11 أيلول بكورونا

توفي ستيفن كوبر، (78 عاماً)، والذي شوهد في صورة لمجموعة أفراد فارين من انهيار البرج الجنوبي بمركز التجارة العالمي في 11 أيلول، جراء إصابته بفيروس كورونا بولاية فلوريدا الأميركية.

وبحسب جانيت راش، أحد أصدقاء كوبر، فالأخير كان يقدم أوراقًا سياسية في مانهاتن السفلى في 11 أيلول 2001 ، عندما أمره ضابط شرطة بالركض، على إثر حدوث الهجوم، بحسب ما نقله موقع (سي. إن. إن) الأميركي.

وشوهد كوبر في أقصى يسار الصورة التي انتشرت في وسائل الإعلام الأميركية عقب وقوع الهجوم، مرتديًا نظارات وقميصًا أسود ، وهو يحاول الهروب مع آخرين من الدخان المتصاعد والحطام، بينما روى راش وقائع اكتشاف صديقه انتشار صورته قائلاً :”لم يدرك قط أنه تم تصويره حتى مرور أسبوعين، ليكشفها منشورة في صحيفة أو مجلة كان يتصفحها”.

وبحسب راش، فكوبر كان فخورا جدا بهذه الصورة، حتى إنه احتفظ بها دوماً في محفظته، وأظهرها للناس الذين كان يلتقي بهم.