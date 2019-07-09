وفاة شابين ايرانيين تناولا مشروبات كحولية مغشوشة

(المستقلة)… أفادت مصادر طبية إيرانية، بوفاة شابين إيرانيين في سن 18 و32 عامًا، في مدينة قشم، بسبب تناولهما مشروبات كحولية مغشوشة.

وقد قالت مديرة العلاقات العامة بجامعة هرمزجان للعلوم الطبية، فاطمة نوروزيان “خلال اليومين الماضيين، دخل أربعة أشخاص مستشفى بيامبر أعظم، بسبب التسمم الكحولي، اثنان منهم يبلغان من العمر 18 عامًا و32 عامًا، وقد توفيا بسبب شدة التسمم”. وأن الاثنين الآخرين “في حالة حرجة وفي وحدة العناية المركزة”.

وفي إشارة إلى مخاطر تناول المشروبات الكحولية المغشوشة، شددت نوروزيان على أنه “إذا ذهب الأشخاص المسمومون إلى الطبيب بأسرع وقت ممكن بعد التسمم، وخضعوا للعلاج، فيمكن تفادي بعض الإصابات”.

يذكر أنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسممَّ أكثر من 200 شخص بسبب المشروبات الكحولية المغشوشة، في محافظة هرمزجان وحدها، وتوفي منهم 22 شخصًا. (النهاية)