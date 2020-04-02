وفاة سفيرة الفلبين في لبنان بعد إصابتها بـ”كورونا”

(المستقلة)..أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية (DFA)، في بيانٍ أن كبيرة الدبلوماسيين الفلبينيين سفيرة الفلبين في لبنان برنارديتا كاتالا Bernardita M. Catalla توفيت فجر اليوم الخميس في مستشفى في لبنان، عن عمر 62 عامًا، نتيجة لمضاعفات الإصابة بفيروس “كورونا” Corona المستجد أو COVID_19″.

وقالت وزارة الخارجية في بيانٍ:”بحزن عميق، تعلن وزارة الخارجية عن وفاة السفير برنارديتا كاتالا، السفير الفلبيني في لبنان في 2 نيسان 2020، بسبب المضاعفات الناشئة عن COVID-19″، وقد عملت كاتالا في السلك الدبلوماسي لمدة 27 عامًا كدبلوماسي محترف”، مُضيفةً “كانت خدمة البلاد السمة المميزة لمسيرة السفير كاتالا في الخدمة الخارجية المتميزة”.

ووفق البيان، “قد عملت كاتالا في مناصب رئيسية في كوالالمبور وجاكرتا. وقالت وزارة الخارجية إنها عملت أيضًا كمديرة جوازات “حيث قدمت خدمة الخط الأمامي لملايين الفلبينيين”.

وتابع البيان “قبل تعيينها في لبنان، كانت كاتالا القنصل العام في هونغ كونغ، “تبحث في رفاهية مئات الآلاف من الفلبينيين في الخارج”، كما قادت برنامج العودة الجماعية الطوعي لسفارة الفلبين في بيروت منذ كانون الأول 2019”.

وقالت إدارة الشؤون الخارجية في بيانها: “إن بيرني، كما كان يتم تلقيب السفيرة كاتالا بإعجاب، قدمت يد العون لعائلتها وأصدقائها وزملائها”، وأضاف أن “قد تكون ابتسامتها الجاهزة وضحكها المعدي قد أطفئا، لكن تفانيها لخدمة بلدنا سيكون دائما بمثابة نور توجيه لجميع أعضاء السلك الخارجي الفلبيني”.

بدوره نشر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على حسابه عبر “تويتر” معزياً وقال: “في مواجهة فيروس كورونا ، نحن جميعاً في نفس الوضع. سوف نتذكر زميلتنا العزيزة برنارديتا كاتالا التي استسلمت للفيروس. صلواتنا لها ولعائلتها في الفلبين ولبنان”.

كما إتصل وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي بنظيره الفليبيني معزياً بسفيرة الفليبين، وقال: “عملَت جاهدة على تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا”.