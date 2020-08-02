وفاة رجل الدراما الاول في العراق بعد صراع مع المرض

(المستقلة)… نعى تجمع “فنانو العراق” الكاتب المسرحي العراقي و”رجل الدراما الاول في العراق” عادل كاظم، الذي وافته المنية هذا اليوم اثر صراع طويل مع المرض عن 81 عاماً.

لد عادل كاظم في بغداد عام 1939 وتخرج في اكاديمية الفنون الجميلة سنة 1969 بدأ كاظم مع مسرحية «الطحلب» في العام 1962 وثمَّ «الكاع» التي كانت أولى مسرحياته التي ظهرت على خشبة المسرح عندما أخرجها بنفسه لمجموعة من منتسبي وزارة الشباب في العام 1971.

وتناول في المسرحية الثانية علاقة الفلاح بأرضه التي يزرعها وبالإقطاعي الذي يمتلكها وفيها يظهر ميله للدفاع عن حق الفلاح ضد المغتصب. وكتب مسرحية «الطوفان» إعداداً من (ملحمة كلكامش) وأخرجها له إبراهيم جلال لطلبة فرع التمثيل في معهد الفنون الجميلة في العام 1966 وقد تناول بأسلوب أدبي متقدم الأسطورة برؤية تقترب من الفلسفة الوجودية مقسما المجتمع القديم إلى سادة وهم الكهنة وعبيد وهم أبناء الشعب.

وذكر تجمع ” فنانو العراق “، في بيان النعي الذي اصدره بوفاة كاظم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، انه ينعى مؤلف مسلسل “الذئب وعيون المدينة” التي كانت تجعل شوارع بغداد خالية عندما تعرض.. ننعى صاحب المسرحية التي منعت من العرض في ذاك الزمان ( دائرة الطباشير البغدادية ) ، وكاتب المسرحية الشهيرة “الطوفان”..

ننعى كاتب مسرحية ، “تموز يقرع الناقوس” من اخراج الراحل سامي عبد الحميد ، ومسرحية “عقدة حمار” التي اخرجها الراحل ابراهيم جلال..

ننعى صاحب اروع الأعمال : الحصار ، المتنبي ، نديمكم هذا المساء ، مقامات ابي الورد ، المومياء ..

ننعى الكاتب العراقي ورجل الدراما الاول في العراق الشهير عادل كاظم ( ابو تموز ) الذي تخرج من الدورات الاولى لكلية الفنون الجميلة ، الذي جاء من البصرة الى بغداد ليتوج في القاهرة بعد رحلة كبيرة من الابداع بوصفه واحداً من رواد الكتابة في العالم العربي

كما نعت نقابة الفنانين العراقيين الراحل الكبير عادل كاظم. (النهاية)