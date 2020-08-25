نشرت وسائل إعلام تفاصيل وفاة رجل أعمال عراقي بفيروس كورونا في الأردن.

وتوفي مصاب بفيروس كورونا في الأردن، فيما أعلنت الحكومة الأردنية أن المصاب عربي الجنسية، دون ذكر تفاصيل.

وبحسب “السومرية نيوز”، فإن المتوفى رجل الأعمال المعروف عبد الله عويز الجبوري.

ووصل الجبوري إلى الأردن، عبر طائرة خاصة، فيما كانت حالته الصحية حرجة، قبل أن يتوفى، وفقا لما روى وزير الصحة الاردني سعد جابر.

أما رجل الأعمال الجبوري، فكان مسؤولا عن بناء المدينة الرياضية، وملعب النجف، والعديد من المنشآت الرياضية وغير الرياضية في العراق.

كما أن الجبوري، كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة لشركة تختص بالمقاولات العامة المحدودة.

وشارك الجبوري، من خلال شركاته في مجال المقاولات، في مشاريع هندسية ضخمة، في عدة دول عربية.