وفاة حماة عمرو دياب

غيب الموت مساء اليوم السيدة رئيفة النورى، والدة زينة عاشور وجدة أولاد المطرب المصري عمرو دياب، وحرصت حفيدتيها جنا وكنزى على نعي الفقيدة برسائل مؤثرة، عبر موقع إنستقرام.

جنا عمرو دياب، نشرت فيديو قديما مع جدتها رئيفة النورى، وعلقت عليه قائلة : أحبك تيتا.. أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما وخالاتي وعمي وأبناء عمومتي…أحبكم جميعًا وأحبكم تيتا.أنا ممتن جدا لكم ، عليكم أن ترقدوا في سلام وسعادة. أحبك تيتا”.

كما كتبت كنزى عمرو دياب، عبر خاصية استورى بحسابها على انستقرام:إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أرحم جدتى رئيفة النورى وأسكنها فسيح جناته ، اللهم أنزل نورا لها قبرها ووسع مدخلها، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ، اللهم أرحم غربتها وارحم شيبتها.