وفاة بطلة فيلم جيمس بوند

المستقلة /توفيت الممثلة البريطانية، أونور بلاكمان، عن عمر ناهز 94 عاماً. الفنانة اشتهرت بدور “بوسي غالور” في سلسلة الأفلام البوليسية “جيمس بوند”، واستمر مشوارها الفني على مدى ثمانية عقود.

وأكدت عائلة الراحلة أن الوفاة كانت لأسباب طبيعية ولا علاقة لها بفيروس كورونا المستجد، ووصفتها بأنها “أم وجدة محبة” تمتلك “مزيجاً استثنائياً من الجمال والذكاء والبراعة الجسدية”.

وقالت عائلتها في بيان لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية: “بحزن شديد نعلن عن وفاة أونور بلاكمان البالغة من العمر 94 عاماً. توفيت بسلام لأسباب طبيعية في منزلها في لويس، ساسكس، محاطة بأسرتها. كانت محبوبة للغاية وسيفتقدها ابناها بارنابي ولوتي، وأحفادها ديزي وأوسكار وأوليف وتوبي”.

وتابع البيان: “بالإضافة إلى كونها أماً وجدة محبوبة جداً، كانت ممثلة ذات مواهب إبداعية غزيرة الإنتاج، بمزيج استثنائي من الجمال والذكاء والبراعة الجسدية، إلى جانب صوتها الفريد وأخلاقيات العمل المتفاني”.