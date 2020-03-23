وفاة امرأة سبعينية مصابة بفايروس كورونا في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء ، عن ” تسجيل ثالث حالة وفاة بفايروس كورونا المستجد في المحافظة ” .

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لــــ ( المستقلة ) ، ان ” الوفاة حصلت ، اليوم الإثنين ، لمصابة بعمر (70 ) عاما من سكنة منطقة باب طويريج ، وتعد الثامنة في وقتها قد تم تسجيلها بالمحافظة ، بعد تأكيد إصابتها مختبريا بفايروس كورونا من قبل مختبر الصحة المركزي في بغداد ” ،

وبين إنها ” كانت عائدة وقت إصابتها من إيران ، وتعاني من أمراض مزمنة ( الضغط والسكر ونقص في جهاز المناعة ، وأدخلت في ردهة الحميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية في الخامس عشر من الشهر الجاري ، ووضعت تحت رعاية وعناية طبية مشددة ” .

واشار الى إنه ” بعد تسجيل حالة الوفاة الجديدة ، أصبح مجموع الوفيات ثلاث حالات ( رجل وامرأتين) ، وتراوح أعمارهم بين ( 70 – 65 ) عاما ” ، بينما يبلغ المجموع الكلي للإصابات المسجلة في المحافظة ( 13) حالة “.