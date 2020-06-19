وفاة اليوتيوبر المعروفة بـ ماما سناء

توفيت اليوتيوبر سناء عبدالحميد الشهيرة بـ”ماما سناء”، بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما أعلن ابنها على صفحتها عبر فيسبوك.

وقال ابنها: “إن لله وإنا إليه راجعون والدتي ماما سناء توفت إلى رحمة الله”.

كانت سناء عبدالحميد، والملقبة بماما سناء، يوتيوبر، كشفت قصة حياتها خلال استضافتها مؤخرا في برنامج الحياة اليوم قالت إنها وفي بداية وصول السوشيال ميديا إلى المنازل المصرية كان نجلها الأكبر يقوم بعرض عدد من فيديوهات برنامج “تيك توك” لها، وهو ما أثار اندهاشها: “كنت بقوله يالا يا حمو نضحكوا مع بعض، وبدأ يصورني وأنا مش واخدة بالي، ولما كان بيفرجني عليها كنت بلاقي التعليقات حلوة”.