وفاة الممثل السوري هلال خوري

نعى فنانون سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي الممثل هلال خوري الذي توفي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاماً.

وقالت نقابة الفنانين السوريين في بيان عبر صفحتها على موقع “فيس بوك” إن الممثل هلال خوري توفي الاثنين 4 مايو / أيار الجاري.

ويُعتبر الراحل هلال خوري من أبرز ممثلي سوريا لأنه من أوائل الخرّيجين من المعهد العالي للفنون المسرحيّة في دمشق قسم التمثيل عام 1984.

وشارك الراحل هلال خوري في العديد من الأعمال المسرحيّة والتلفزيونيّة من أهمّها: قمر بني هاشم، نهاية رجل شجاع، الولادة من الخاصرة، وخاتون.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل، مشاركته في مسلسل “دقيقة صمت” في عام 2019.