وفاة الممثل الأميركي القصير القامة فيرن تروير

(المستقلة)..توفي الممثل الأميركي فيرن تروير، الشهير عن دوره “Mini Me” في سلسلة أفلام “أوستين باورز”، يوم السبت في مستشفى بولاية لوس أنجلوس الأميركية عن عمر الـ 49 عاما.

وأعلنت عائلة تروير الخبر الأليم عبر حسابه الرسمي على انستغرام كاتبة “بألمٍ شديد وقلوبٍ حزينة، ننعي لكم وفاة فيرن اليوم”.

وفي حين لم تكشف العائلة عن سبب الوفاة، إلا أنّها كتبت في تعليقها أنّ “اليأس والانتحار من المشاكل الخطيرة جداً”، مضيفة: “لا تعرف المشاكل التي يُحاربها الإنسان، لذلك كُن طيّباً مع الآخر واعرف أنّ الوقت ليس متأخراً كي تطلب المساعدة”.