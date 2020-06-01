وفاة الممثلة السورية هيام طعمة

توفيت منذ ساعات، الفنانة السورية هيام طعمة، عن عمر ناهز 58 عاما بعد صراع مع مرض السرطان فى إحدى مستشفيات هولندا.

وبحسب مجلة “لها” الفنية، هيام طعمة ولدت في 18 أغسطس 1961 بحلب، وتخرجت في دار المعلمات في سوريا وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في التدريس.

وطعمة ممثلة ومغنية سورية، قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو التلفزيون.

اشتركت مع دريد لحام في مسرحية “كاسك يا وطن” واتجهت إلى الغناء، كما مثلت في السينما في العديد من الأفلام المصرية منها “غريب في الميناء”، و”هي والعملاق”، و”تمت أقواله”، و”انتبهوا أيها الأزواج”، و”عائلة مشاغبة جدًا”.

وآخر أعمالها كان عام 2006 حينما شاركت فى مسلسل “السندريلا” أمام منى زكي والذي تناول قصة حياة سعاد حسني، وجسدت فيه شخصية الفنانة ليلى مراد، كما قدمت عددا كبيرا من الأغنيات، منها “حبنا اللي غاب” و”مشغولين عليك” و”قرب ما تقولش لا” و”بلاش معاندة” و”ليلة مبارح”.