وفاة المغني الفرنسي كريستوف عن عمر ناهز 74 عاما

(المستقلة)..سادت حالة من الحزن الشديد فى الوسط الفنى الفرنسي عقب الإعلان عن وفاة المغني الشهير كريستوف ليل أمس الخميس عن عمر ناهز 74 عاما بعد تدهور حالته الصحية. إلا أن عائلة كريستوف لم تذكر في بيان أصدرته، السبب الرئيسي وراء وفاته وإن كان فارق الحياة بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد.

قال جان ميشال جار، الموسيقي العالمي، من كتب لكريستوف اشهر أغانيه من “لي مو بلو” التي لاقت انتشارا واسعا، إلى “بارادي بيردو” في تصريح لوكالة فرانس برس: “إنه يوم حزين. أفقد أحد أفراد عائلتي. كان من أعظم مطربين فرنسا، كان أكثر من مغني، لديه شخصية فريدة وخيال لم يعد بإمكاننا العثور عليه، ولا يمكننا وداعه اليوم بسبب هذا الفيروس اللعين”.

من جانبه علق وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قائلا “كلماته، ألحانه وصوته نقلتنا إلى عالم آخر، مع وفاة كريستوف تفقد الأغنية الفرنسية جزءًا من روحها، إلا أن أغنية “لو بلو دو أميه” لا يمكن أن تمحى من ذاكرتنا، أفكر في زوجته وابنته”.

وقال رئيس مهرجان كان السينمائي بيير ليسكور في تغريدة عبر موقع تويتر “رحل كريستوف، توفي في وقت مبكر من هذا المساء في مستشفى بريست. كانت ابنته لوسي بالقرب منه. تفكر به، نفكر بها وبكل أحباء كريتسوف. عرفنا بعضنا البعض منذ العام 1965. مدة حياة كاملة”.

صاحب رائعة الكلمات الزرقاء، حقق نجاحا خصوصا بعد إطلاقه أغنية “ألين” في العام 1965 ليواصل مسيرته الطويلة والغنية في الأغنية الفرنسية.