المستقلة / أعلن اتحاد المصارعة رسمياً وفاة المصارع العالمي روكي جونسون، في بيان صحفي لها، دون تحديد الأسباب.

وأشار البيان إلى أن روكي جونسون وهو والد المصارع العالمي والنجم التليفزيوني دواين جونسون المعروف بـ”ذا روك”، توفي عن عمر يناهز 76 عاما.

وروكي جونسون ولد في كندا في عام 1944 وبدأ مسيرته في المصارعة في منتصف الستينيات من القرن الماضي وغير اسمه في نفس الوقت تقريباً من وايد دوغلس الى روكي جونسون.

الراحل خاض العديد من البطولات العالمية بما في ذلك التحالف الوطني للمصارعة، وكذلك واجه العديد من أساطير اللعبة اثناء مسيرته.

ووفقا لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، وحقق روكي جونسون نجاحا كبيرا بعدما تعاون مع توني أطلس، وأصبحا سويا أول أبطال فرق العالم من أصل إفريقي في تاريخ WWE، وتقاعد روكي جونسون واعتزل المصارعة عام 1991، وتبعه في مشواره الرياضي نجله دوين، والذي حقق نجاحا كبيرا قبل أن يوجه انتباهه إلى هوليوود.

