وفاة المدرب والاعب علي هادي بـفيروس كورونا

( المستقلة)… توفي المدرب العراقي علي هادي، يوم الجمعة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

ونعى زملاء هادي في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنه اصيب بالفيروس قبل نحو أسبوعين.

ويعد هادي من ابرز لاعبي نادي الزوراء الرياضي، ودرّب منتخب النائشين العراقي، كما درّب نادي القوة الجوية.

من جانبه تقدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بأحر عبارات التعازي والمواساة الى عائلة الفقيد اللاعب الدولي السابق والمدرب علي هادي، والى الاوساط الرياضية برحيله جراء اصابته بجائحة فيروس كورونا المستجد.( النهاية)