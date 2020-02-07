وفاة الكاتب المصري «لينين الرملى» بعد صراع مع المرض

(المستقلة) – منى شعلان/ رحل منذ قليل الكاتب والسيناريست المصري «لينين الرملى» بعد صراع طويل مع المرض ، عن عمر ناهز الـ75 عاما، وهو أحد كتاب المسرح المهمين في تاريخ الفن المصرى، بدأ مسيرته بالتعاون مع الفنان محمد صبحي وقدما للمسرح المصري روائع الأعمال .

الكاتب الكبير من مواليد في 18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من الفنان فؤاد المهندس ومرورا بالفنان سمير غانم والزعيم عادل إمام والفنان محمد صبحي.

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كتب «لينين الرملى» أشهر المسرحيات التي مازالت حاضرة في ذهن الجمهور حتى الآن، ويتم إعادة عرضها باستمرار خاصة في المناسبات، مثل سك على بناتك لفؤاد المهندس وتخاريف ووجهة نظر للفنان محمد صبحي، كما كتب للزعيم سلسلة بخيت وعديلة وهاللو أمريكا ومسلسل حكاية ميزو لسمير غانم وبرج الحظ لمحمد عوض.