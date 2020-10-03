وفاة الفنان نزار السامرائي إثر أزمة قلبية

المستقلة/ منى شعلان/ توفي الفنان العراقي الكبير نزار السامرائي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 3 أكتوبر، عن عمر يناهز 75 عامًا، في أحد المستشفيات ببغداد، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ونعت وزارة الثقافة العراقية، الفنان الكبير، وذلك في بيان لها ، جاء في “كان الفنان المبدع نزار السامرائي من الفنانين الدؤوبين على تقديم العطاء في المسرح والتليفزيون والسينما طوال مسيرته الفنية الطويلة الممتدة لأكثر من نصف قرن، فضلاً عن إخلاصه، وتنويعه للأداء ومواكبته لأكثر من جيل فني”.

وولد الممثل نزار السامرائي في بابل، عام 1945، و بدأ مسيرته الطويلة في العمل الفني، عقب التخرج في معهد الفنون الجميلة عام 1968، وكان أول عمل له هو مسرحية (بيت ابو كمال) التي عرضت على قاعة الخلد آنذاك، ولديه اكثر من 50 عملاً مسرحياً، و60 مسلسلاً إذاعيا وتلفزيونياً.

وعمل في المسرح بشكل مكثف في بداية حياته الفنية، وكذلك التلفزيون، بينما بدت أعماله في السينما أقل، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها عائد من الرماد، أيوب، عندما تسرق الاحلام، ذئاب الليل ، فضلاً عن أفلام الباحثون، القادسية، عيون لا تنام، الحدود الملتهبة ، وكان أخر ظهور له في مسلسل “غايب في بلاد العجايب”، والذي عُرض هذا العام 2020.