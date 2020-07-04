وفاة الفنان المصري محمود جمعة

(المستقلة)… توفي الفنان المصري محمود جمعة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، داخل أحد مستشفيات مدينة بنها استمرت لفترة تجاوزت الـ 10 أيام.

وتدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة إثر معاناته من خلل في وظائف الكبد، ما استدعى نقله للرعاية المركزة بمستشفى بنها الجامعي ووضعه على جهاز التنفس الصناعي بحسب مانقلت “العربية”.

نقيب الممثلين أعلن عن خبر رحيل جمعة، بعدما نعاه قائلا “ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة”، ليرحل بعدما كان آخر ظهور له في مسلسل “قوت القلوب” الذي عرض هذا العام.محمود جمعة الذي قدم في مسيرته ما يقرب من 40 عملا فنيا، حيث جاءت شهرته وهو في سن كبير، بعدما شارك في مسلسلات أبرزها “كلبش” و”الأب الروحي” و”خرم إبرة”.

فيما كانت له بعض المشاركات السينمائية من خلال أفلام “علي معزة وإبراهيم” و”جمهورية إمبابة” و”اشتباك” الذي عرض في مهرجان “كان” ونال إشادة دولية كبيرة.

ومحمود جمعة من الفنانين المعروفين بحبه الشديد للعمل، وأثرى الفن بعدة أعمال مميزة، كان أخرها مسلسل “قوت القلوب” مع الفنانة ماجدة زكى.

كما شارك الفنان القدير محمود جمعة فى مسلسل “بحر” مع الفنان ماجد المصرى ودياب، وفيلم “الفيل الأزرق 2″ مع النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل”ولد الغلابة” مع النجم أحمد السقا، وغيرها من الاعمال المختلفة. (النهاية)