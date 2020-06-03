وفاة الفنان المصري علي عبد الرحيم متأثراً بجلطة في المخ

(المستقلة)..توفي مساء امس الفَنّان المصري علي عبد الرحيم إثر إصابته بجلطة في المخ، كان سببها فتاة قامت بنهره وسَبِّه بموقع تصوير أحد أعمال التي كان يقوم بتصويرها، حيث أصيب بحالة نفسية سيئة أدخلته في حالة من الاكتئاب، ليتطور الأمر إلى حزنه الشديد على ما آل إليه حاله، ليصاب بجلطة في المخ، أُقْعِدَ على أثرها لأكثر من شهرين في السرير.

وتوفي عبد الرحيم، عن عمر يناهز 59 عاماً، جاءت بعد مسيرة فنية مميزة في السينما والدراما والمسرح، قَدّم خلالها العديد من الأدوار التي تركت بصمة وعلامة بارزة.

وقد أعلن الفَنّان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة عبد الرحيم، عبر حسابه على “فيسبوك”، إذ كتب: “البقاء لله.. تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفَنّان الكبير علي عبد الرحيم.. رحم الله الفقيد، وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

وعبر حسابه على “فيسبوك”، نشر الفنان أحمد وفيق مجموعة من الصور للفنّان الراحل علي عبد الرحيم، معلقاً عليها: “البقاء والدوم لله.. رحل عنا الفنان علي عبد الرحيم .. الله يرحمك يا طيب”.

شارك الفَنّان علي عبد الرحيم، الذي ولد عام 1961، في نحو 60 عملاً فنياً تنوعت بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات مع كبار النجوم، حيث قَدّم عبر الشاشتين الصغيرة والكبيرة، أدواراً مميزة في العديد من الأعمال، منها: “الراية البيضا”، و”ليالي الحلمية 3″، و”ضمير أبلة حكمت”، و”حديث الصباح والمساء” و”الرحايا”، و”فرقة ناجي عطا الله”، “الناس في كفر عسكر” و”أماكن في القلب” و”الملك فاروق” و”أوبرا عايدة”.

وشارك في عِدّة أفلام سينمائية أبرزها: “شمس الزناتي”، و”العشق والدم”، و”من خاف سلم”. وكان آخر عمل شارك فيه الفَنّان الراحل مسلسل “يانا يا جدو” مع الفَنّان أحمد بدير وعرض في رمضان الماضي، الذي تدور أحداث حول العجوز البخيل “إسماعيل”، وحفيده يوسف الذي يعاني من بخل جده ومن عدم وجود عمل يساعده على تحقيق حلمه والزواج من خطيبته قشطة، وتطلع الجميع لوفاة الجد حتى يحصلوا على الميراث.