وفاة الفنان المصرى “المنتصر بالله”عن عمر يناهز الـ70 عامًا

المستقلة/ منى شعلان/ توفى ، منذ قليل، الفنان المصري القدير المنتصر بالله بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، على مدار 10 سنوات عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ ، تسببت في إبعاده عن التمثيل، بعد إصابته بالشلل.

ولد ​المنتصر بالله​ رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وكان زوج الفنانة عزيزة كساب، لكن بعد الزواج تركت الفن لتتفرغ لأسرتها وأنجبت له ثلاث بنات، فأُطلق عليه لقب أبو البنات. ‏

والفنان المنتصر بالله قدم خلال مشواره الفنى العديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى ، ومن أهم أفلامه “تجيبها كده تجيلك كده هي كده”، “أسوار المدابغ”، “التحدي”، “الحدق يفهم”، “الزمن الصعب”، “الشيطانة التي أحبتني”، “الطيب أفندي”، “الفضيحة”، “المعلمة سماح”، “المغنواتي”.

كما شارك في العديد من المسرحيات، ومنها “إستجواب”، “حضرات السادة العيال”، “عائلة سعيدة جدا”، “شارع محمد علي”، “علشان خاطر عيونك”، “مطلوب على وجه السرعة”، “العالمة باشا”.

وشارك المنتصر بالله أيضاً في العديد من المسلسلات، ومنها “أنا وأنت وبابا في المشمش”، “حكايات بناتي”، “اجري اجري”، “راجل وست ستات”، “شارع المواردي”، “لن أمشي طريق الأمس”، “الصحيح ما يطيح”، “الدنيا لما تلف”.