وفاة الفنان المسرحي المغربي”عبد القادر أعبابو”

المستقلة/ منى شعلان/ رحل عن عالمنا اليوم، الفنان المسرحي المغربي عبدالقادر أعبابو ، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

ويعد عبد القادر أعبابو، من بين الشخصيات البارزة في الحقل الثقافي و الكتابة الإبداعية بالمغرب، باصدارات تنوعت بين الكتابة المسرحية و الشعرية و النقدية، ولد سنة 1950 بدار زيدوح (بني ملال) وبدأ الكتابة سنة 1969 ونشر أول نص شعري له سنة 1982 كما يهتم بالمجال المسرحي وبالكتابة الشعرية.

وحصل على دبلوم معهد الدراسات التقنية، يشتغل حاليا موظفا بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة بأكادير ، كما تتلمذ على يده عدد كبير من الفنانين.

ومن أشهر كتاباته “حمامة القرن”، “سلام أحمر”، “رسالة شاعلة إلى معشوقة قاتلة”، “عوا الأصلع”، “الكبل”، وغيرها من الكتابات .