وفاة الفنان اللبناني حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان اللبناني نبيه الخطيب ، وفاة شقيقة الفنان حسين الخطيب ، ووالد الفنان علي الخطيب، مساء أمس الجمعة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ورثى نبيه شقيقة ، برسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا:” اخي ابوعلي حسين الخطيب في ذمة الله كان اخي وابي واستاذي ، وعدني ان يراني واراه بخير صباح اليوم ولم يفي بوعده لأول مرة في حياته وصعد بعجالة الى ربه الاعلى مساء الامس ، انا لله وانا اليه راجعون”.

ونوه نبيه أنه سيتم دفن شقيقه الفنان اللبنانى ، غدا الأحد ، وسيتم تقبل عزاء محبي عبر الهاتف ، نظرا لظروف جائحة كورونا .

ونعاه المايسترو اللبناني لبنان بعلبكي، عبر صفحته على “فيسبوك”، وكتب: “الفنان حسين الخطيب صاحب الصوت المخملي الذي اختار ألا يدخل معترك عالم الغناء لشدة نقاوته، والد الفنان وعازف الإيقاع علي الخطيب، وأخ الفنان نبيه الخطيب، غادرنا اليوم بصمت تاركًا بضع تسجيلات وبعض من الذكريات.. السلام لروحه”.

ويعد الفنان اللبناني حسين الخطيب،أحد أركان فرقة شقيقه نبيه ، واشتُهر بأداء الأغاني التراثية لكبار الفنانين والملحنين، منذ العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، ومنهم زكريا أحمد وصالح عبد الحي ورياض السنباطي ، وكان الخطيب يؤدي المواويل بصوت قوي وعريض، مذكرًا محبيه ومستمعيه بأصالة فنه ومحافظته على التراث.