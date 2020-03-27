وفاة الفنان الكبير جورج سيدهم

(المستقلة)..غيب الموت الفنان المصري الكبير جورج سيدهم ظهر اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ 82، بعد صراع مع المرض طيلة السنوات الأخيرة.

وأعلن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي عن الوفاة ،كما حرص عدد من الفنانين المصريين على نعي الفنان الراحل، الذي خاض سنوات مع المرض.

ولم يظهر سيدهم في سنواته الأخيرة سوى مرات نادرة، وكان عدد من الفنانين يحرص على زيارته والاحتفال معه بمناسباته الخاصة.

يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

جورج سيدهم من مواليد 1938 بمحافظة سوهاج، تخرج من كلية الزراعة والتقى سمير غانم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي حققت العديد من النجاحات الفنية، إلا أنه تعرض لجلطة في المخ نتج عنها شلل في الجزء الأيمن ما أثر على حركته ومركز النطق ما أجبره على الابتعاد.