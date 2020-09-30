وفاة الفنان السوداني ياسر عبداللطيف

المستقلة.. توفي صباح اليوم الممثل والمخرج المسرحي السوداني ياسر عبداللطيف، بأحد مستشفيات الخرطوم، بعد دخوله في غيبوبة عقب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

الراحل من مواليد السودان بدأ دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا وتخرج سنة 1993 مع دفعة من الفنانين أمثال باسم ياخور، قاسم ملحو، شكران مرتجى وغيرهم من الفنانين.

وعمل ياسر أستاذاً لمادة التمثيل بالمعهد واستقر في سوريا لمدة 20 عامًا، ثم عاد إلى بلده.

شارك عبداللطيف بأداء شخصية “فضل الله” في مسلسل “الخواجة عبدالقادر” مع الفنان يحيى الفخراني، وعلى مدار الـ20 عامًا التي قضاها في سوريا شارك في العديد من المسلسلات، وأشهر أدواره شخصية “شكازولو” في سلسلة “مرايا”، إضافة إلى بقعة ضوء، ذكريات الزمن القادم، والزير سالم، صلاح الدين وغيرها من الأعمال.