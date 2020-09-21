وفاة الفنان الجزائري حمدي بناني عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا

وفاة الفنان الجزائري حمدي بناني عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا

المستقلة/ منى شعلان/ توفي صباح اليوم الإثنين ، الفنان الجزائري حمدي بناني، عميد الأغنية الأندلسية، عن عمر يناهز 77 عاما، داخل أحد المستشفيات ، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر دفن جثمان الفنان الراحل، بعد عصر اليوم الإثنين، بمقبرة سيدي عيسى في مدينة عنابة.

يذكر أن الفنان الراجل ولد عام 1 يناير 1943 بعنابة، اشتهر بأدائه لأغنية المالوف العنّابي لقب بناني بـ”الملاك الأبيض” نسبة إلى كمانه الأبيض الذي يرافقه دائما.

واقتحم عالم الفن والغناء وعمره لم يتجاوز 16 سنة حتى اكتشف صوته خاله الفنان محمد الكورد ، و ذاع صيته، بعد استقلال الجزائر، وكانت باكورة أعماله أغنيته “يا باهي الجمال” التي نال عليها جائزة الغناء الأولى.

وقدم على مدار رحتله أغانى كثيرة منها أغنية “بالله يا حمامي” و”عاشق ممحون، يا ربي يا ربي من عيون للحبارة ، عدالة ، يا ليلي يا ليلي ، جاني ما جاني ، وغيرها من الأغنيات.